بوتين حول اختبارات الصواريخ الأمريكية: سنضطر للرد بطريقة مناسبة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا كانت على حق بشأن انتهاك تجارب الصواريخ الأمريكية لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأن موسكو ستضطر للرد بطريقة مناسبة.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال جلسة المؤتمر الاقتصادي الشرقي: "لقد لفت انتباهنا أكثر من مرة، أن منصات الإطلاق من طراز "إم كي-41" ليست صالحة فقط للاستخدام في منظومة الدفاع الصاروخي، وإنما لإطلاق منظومة الصواريخ الهجومية أيضا. كان الأمريكيون يقولون لنا دائما إن هذا ليس صحيحا، لكنهم الآن يقومون بتجارب هذه المنظومة على منصات "إم كا-41". وهذا يعني أنها جزء من منظومات الصواريخ الهجومية. كنا على حق، كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى. أفترض أنهم حاولوا تضليلنا. نحن لم نخطئ بشأن هذا الأمر، سنضطر إلى الرد المناسب بطريقة أو بأخرى".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في 19 آب/أغسطس الماضي، عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ في الـ2 من الشهر ذاته.

الخارجية الروسية أكدت أن إطلاق صاروخ توماهوك المتقدم استخدم المنصة العامودية من طراز "إم كي-41". واعتبرت موسكو هذا "تأكيدًا جديدًا واضحًا على أن هذه المنشآت مصممة ليس فقط لإطلاق صواريخ اعتراضية، ولكن أيضًا صواريخ كروز"، مما يعد انتهاكا لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى والتي أشار إليها الجانب الروسي مرارا.

وتوقفت معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى عن العمل، في 2 آب/أغسطس، والتي حظرت الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.