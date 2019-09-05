الدفاع الروسية تنفي مقتل أحد عسكرييها في إدلب السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي زعمت مقتل أحد العسكريين الروس في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "لا توجد نقاط مراقبة روسية في منطقة خفض التصعيد بإدلب. الأنباء التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الروسية وزعمت مقتل عسكريي القوات المسلحة الروسية ليست صحيحة".

يتبع...