بوتين يذكر بمقاتلات "سو" المشهورة عالميا

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمقاتلات الروسية المشهورة عالمياً (سو) ، متحدثا عن مزايا الطيران الروسي في مؤتمر عقد خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال بوتين "العالم كله يعرف سو، مقاتلات سو-30 وسو-34 ++ وسو-35 والآن سوف تكون مقاتلة الجيل الخامس سو-57".

كما أشار إلى أن Sukhoi Superjet 100 تنتجها روسيا مع شركاء إيطاليين وفرنسيين.

وقال: "نحن نعمل. نحن منفتحون في هذا الصدد. ليس لدينا شيء نخفيه. لا، هناك شيء نخفيه، بشكل موثوق يجب أن نحتفظ به لأنفسنا "في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك كل الفرص للتعاون الحديث والفعال.

هذا وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة، بين 4-6 أيلول / سبتمبر الجاري. وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال الأسبوع بصفتها الشريك الإعلامي الرئيسي.