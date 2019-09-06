الكونغرس يحاول التدخل بالانتخابات الروسية

اعتبر رئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي لشؤون العلاقات الدولية، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الجمعة، أن نداء أعضاء الكونغرس الأميركي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات على موسكو بعد التجمعات غير المصرح بها، يعد تدخلا في الانتخابات الروسية.

وقال كوساتشوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم، بالطبع، فهذه النداءات تعد تدخلا للولايات المتحدة في الانتخابات الروسية".

وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد وجهوا اعتراضات على أداء السلطات الحكومية الروسية وتعاطيها مع المتظاهرين الخارجين للمشاركة في التجمعات غير القانونية والمصرح بها.

وفي وقت سابق، شارك حوالي 1.5 ألف شخص في 3 أغسطس/آب، في مظاهرة غير مصرح بها في وسط موسكو، مكرسة لانتخابات مجلس الدوما في مدينة موسكو، وتم اعتقال حوالي 600 شخص بسبب انتهاكات مختلفة. دعت شرطة موسكو المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في عمل غير منسق، وحذرت من الاستفزازات.