قطر تعود للمشاركة في معرض الطيران الروسي وسط حضور كبرى الشركات العالمية (صور)

تستضيف العاصمة الروسية موسكو وللمرة الثانية، معرض "الطيران التجاري"، في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 سبتمبر/أيلول، حيث يجتمع الرائدون في هذا المجال من كبرى الشركات العالمية.

شهد المعرض مشاركة عدد من الشركات كسيسنا إيركرافت، وإمبراير، وبومباردييه أيروسبيس، وداسو أفيشن، وغلف ستريم أيروسبيس كوربوريشن، وليوناردو هيليكوبترز.

ويمكن في المعرض التعرف على مطوري طائرات النقل التجاري والمصنعين والوسطاء وشركات الخدمة والتموين، بالإضافة لرابطة الطيران التجاري والاتحادات الدولية.

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov

معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو © Sputnik . Vitaliy Belousov 1 / 10 © Sputnik . Vitaliy Belousov معرض الطيران التجاري الدولي RUBAE 2019 في موسكو

وكان من بين المشاركين شركة قطر للأعمال (Qatar Executive) (أحد فروع أكبر الخطوط الجوية القطرية في الشرق الأوسط) والتي عادت للمشاركة بعد انقطاع طويل عنه.

وأعلنت الشركة عن خططها لافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في موسكو بحلول نهاية عام 2019.

وشهدت المنطقة المفتوحة في المعرض تقديم حوالي 20 طائرة من مختلف الشركات المصنعة، بما في ذلك بومباردييه، وامبراير، وداسو للطيران، وطائرات من صناعة روسية بالإضافة لمروحيتي Ansat و Tu-204.