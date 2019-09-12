تحديد موعد زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه تم تحديد موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

موسكو-سبوتنيك.قال للصحفيين: "التاريخ معروف" ، ولكنه لم يفصح عنه.

إلى ذلك، كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن أن موسكو والرياض تعدان حزمة كبيرة من الوثائق لتوقيعها بهدف تعزيز العلاقات، من ضمنها اتفاقيات تشمل عشرات المشاريع المشتركة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع هذه الوثائق بين روسيا والسعودية، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المرتقبة إلى السعودية.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، العلاقات الثنائية، والزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين، إلى الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.