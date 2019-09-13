تغريم غوغل لعدم حذف معلومات محظورة في روسيا

أفاد جهاز "روسكومنادزور" الفدرالي الروسي للرقابة في مجال الاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات العامة، بأن شركة "غوغل" دفعت غرامة قدرها 700 ألف روبل روسي (ما يعادل 10 آلاف 887 دولارا أميركيا)، وذلك لعدم وفائها بالالتزام المتعلق بحذف الروابط الخاصة بمواقع شبكة الإنترنت التي تضم معلومات محظورة في روسيا الاتحادية من نتائج البحث.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجهاز بهذا الشأن: "لقد دفعت شركة "غوغل" غرامة قدرها 700 ألف روبل لعدم وفائها بالالتزام بوقف إصدار الروابط الخاصة بالمواقع التي تم تقييد الوصول إليها داخل حدود روسيا".

وأضاف جهاز "روسكومنادزور" بأنه اتضح أن محرك البحث المذكور يقوم بترشيح نتائج البحث بشكل انتقائي، ولهذا السبب لا تزال أكثر من ثلث الروابط التي يضمها السجل الموحد للمعلومات المحظورة متاحة أثناء البحث.

ويضيف البيان: "بموجب القانون... يتعين على مشغلي محرك البحث القيام بحذف تلك الروابط من مواقع الإنترنت التي تحتوي على معلومات محظورة من نتائج البحث. ومن أجل تحقيق ذلك عليهم الاتصال بنظام المعلومات الفدرالي الحكومي الذي يحتوي على قائمة بهذه المواقع".

يذكر أن جهاز "روسكومنادزور" سبق وشرح أكثر من مرة، متطلبات هذا القانون لممثلي شركة "غوغل".