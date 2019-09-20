موسكو حول التحالف الأمريكي في منطقة الخليج: إجراءات واشنطن لن تجلب الاستقرار للمنطقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حول التحالف الأمريكي في منطقة الخليج، إن تصرفات واشنطن لن تحقق الاستقرار في المنطقة.

صرحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "لقد أجبنا بشكل متكرر على هذا السؤال. ننطلق من حقيقة أن جميع التدابير المتخذة في هذه المنطقة يجب أن يكون لها هدف رئيسي متمثل باستقرار الوضع. لسوء الحظ، السياسة، بما في ذلك سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، لا تؤدي إلى هذه النتيجة، بل تؤدي إلى عكس ذلك."

وأشارت زاخاروفا إلى أن جميع التدابير المتخذة في هذا الصدد ينبغي أن يكون لها مبرر قانوني وأن يكون هدفها الرئيسي تحسين واستقرار الوضع في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق إنها ستشكل تحالفا دوليا وسوف تستخدم 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وطلبت الولايات المتحدة من اليابان المشاركة في التحالف، لكن اليابان رفضت بسبب علاقاتها الودية التقليدية مع إيران.