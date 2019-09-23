مسؤولة: نحو 800 طفل روسي محتجزين بمعسكرات الإرهابيين في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إن نحو 800 طفل روسي قد يكونوا متواجدين بمعسكرات إرهابية في الشرق الأوسط.

موسكو- سبوتنيك. وأعلنت بيترينكو هذا العدد خلال اجتماع حول البحث عن الأطفال دون سن الرشد المفقودين، الذي ترأسه رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين. وتولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بهذا المجال، فضلاً عن حماية الأطفال من الهجمات الإجرامية بشكل عام.

وقالت بيترينكو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ناقش المشاركون (في الاجتماع) القضية الحاسمة المتمثلة في عودة الأطفال الموجودين في معسكرات إرهابية في مختلف البلدان. وفقا للتقارير المتاحة، قد يكون هناك نحو 800 طفل روسي في مثل هذه المعسكرات في الشرق الأوسط".