علماء روس يبتكرون ليزرا لحماية الأرض من الكويكبات

ابتكر مجموعة من العلماء الروس بالتعاون مع خبراء من الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من أشعة الليزر يمنع اصطدام الكويكبات الصغيرة بكوكب الأرض.

ووفقا للخدمة الصحفية بجامعة كوروليوف للبحوث العلمية في مدينة سامارا الروسية، قام علماء من معهد ليبيديف الفيزيائي للأكاديمية الروسية للعلوم وجامعة كوروليوف وعلماء من جامعة إموري الأمريكية بابتكار أنظمة ليزرية قادرة على منع اصطدام الكويكبات والنيازك بكوكب الأرض.

ويعتمد الليزر الذي تم تطويره في جامعة سامارا على المفهوم الذي اقترحه مايكل هافن أستاذ الكيمياء بجامعة إيموري والذي يقوم بتغيير تركيب الكويكب وتحويله إلى غاز وبذلك يفقد الكويكب الوزن ويخلق قوة الدفع النفاثة.

وفقًا للباحث الروسي بافيل ميخييف، سوف يقوم العلماء بالبحث عن الطريقة المثلى لإنتاج ذرات غاز خامل مستقر وأنماط توليد ليزر فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لميخييف، نظرًا لحقيقة أن الإشعاع الليزري من هذا النوع لا يتم امتصاصه عمليًا في الغلاف الجوي، فسيتم إيجاد طريقة لنقل الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء سامارا يعملون على الليزر باستخدام مضخة بصرية على ذرات الغاز الخامل النقيلي منذ عام 2012.