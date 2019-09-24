بيسكوف: رفض واشنطن إصدار التأشيرات للوفد الروسي شيء مقلق للغاية

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، رفض الجانب الأمريكي لإصدار التأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوضع المقلق للغاية وغير المقبول.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "بالطبع، الوضع مقلق للغاية وغير مريح. الحقيقة هي أن واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية. فلا يحق لواشنطن رفض إصدار تأشيرات لوفد رسمي".

وأضاف بيسكوف: "هذه ليست مسألة علاقات ثنائية في هذه الحالة، إنها مسألة التزامات أمريكية".

وسبق أن صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية قسطنطين كوساتشوف، أنه لم يتلق تأشيرة أمريكية في الوقت المحدد ولن يتمكن من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان من المفترض أن يغادر اليوم الثلاثاء.

من 24 إلى 30 أيلول/سبتمبر، تستضيف نيويورك أسبوعًا رفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يعقد لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية، وسيشارك أيضا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي والأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.