لافروف يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين وزيارة بوتين للمملكة

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لقاء مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأربعاء، ناقش خلاله الطرفان العلاقات الثنائية مع التركيز على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن "الوزيران ناقشا القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال الروسي السعودي مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة".

يذكر أن زيارة بوتين للرياض مقررة في أكتوبر / تشرين الأول.

وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

ومن المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق.