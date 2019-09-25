بوغدانوف: من الممكن إبرام اتفاقات حول التعاون العسكري مع السعودية خلال زيارة بوتين

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة على اتصالات مكثفة لإعداد الوثائق والاتفاقيات.

موسكو-سبوتنيك. قال بوغدانوف لـ"سبوتنيك" خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، ردا على سؤال حول إمكانية إبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية: "أعتقد،

زملاؤنا العسكر في وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة بينهم اتصالات مكثفة، ومؤكد أنهم يعملون على إعداد الوثائق والاتفاقيات".

وردا على سؤال حول نية موسكو لإرسال خبرائها إلى السعودية لمتابعة التحقيق كما فعلت الولايات المتحدة وفرنسا: "نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث".

وحول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، قال بوغدانوف: "منتصف تشرين الأول/أكتوبر"، مؤكدا أن "الزيارة تعطي شيئا إضافيا في ما يخص التعمق في ترخيص

وتعزيز روابط الصداقة التقليدية بين شعبين وبلدين، وتنسيق الكثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج".