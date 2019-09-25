ما الذي ينتظر رائد الفضاء الإماراتي في محطة الفضاء الدولية؟

ينطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري اليوم الأربعاء ( 25 أيلول/ سبتمبر) في الساعة 18.58 بالتوقيت المحلي، إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان.

ماذا ينتظر المنصوري في محطة الفضاء الدولية؟ فيما يلي 6 حقائق مثيرة حول محطة الفضاء الدولية.

خطر سقوط محطة الفضاء الدولية على الأرض

تبعد المحطة الفضائية الدولية نحو 400-450 كم عن الأرض، الأمر الذي يقلل قوة الجاذبية بنسبة 10 في المائة عما نشهده على كوكب الأرض. وإذا لم تتحرك المحطة بسرعة معينة، فقد تسقط وترتطم بالأرض. لذلك تبقى محطة الفضاء الدولية في المدار المخصص لها .

شروق الشمس كل 90 دقيقة

المحطة الفضائية الدولية تحدث دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة. وهذا يعني أن رواد الفضاء يشاهدون شروق الشمس وغروبها 16 مرة في اليوم الواحد.

محطة الفضاء الدولية - أغلى مشروع في تاريخ البشرية

بلغت كلفة مشروع بناء محطة الفضاء الدولية نحو 150 مليار بمشاركة الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا وبلجيكا والبرازيل وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وفرنسا وسويسرا والسويد حيث تم ترقيته عدة مرات بإضافة مرافق مخبرية وأخرى حيوية إلى جانب زيادة عدد الخلايا الشمسية التي توفر قدراً أكبر من الطاقة اللازمة لتكرير الماء وتشغيل المكيفات والحفاظ على البيئة الحيوية داخل المحطة.

كيف يغسلون رواد الفضاء ثيابهم

يعاني رواد الفضاء من مشكلة تغيير ملابسهم المتسخة لذلك يتم إرسال مركبة فضائية بدون رائد فضاء في اتجاه واحد إلى محطة الفضاء الدولية. وبمجرد اقتراب المركبة الفضائية من المحطة ، يقوم رواد الفضاء بالتخلص من القمامة والملابس القذرة برميها في المركبة الفضائية والتي تحترق في السماء فوق المحيط الهادئ.

ممارسة التمارين الرياضية

بسب ضعف الجاذبية الشديد في الفضاء؛ يجب على رواد الفضاء ممارسة التمارين الرياضة لمدة ساعتين يوميًا على الأقل، وإلا فستضمر عضلاتهم. لهذا قامت ناسا بتصميم أدوات رياضية مخصصة لا تحتاج لأوزان أو جاذبية، وتؤدي نفس المهام بكفاءة في الفضاء.

وجود أسلحة على متن محطة الفضاء الدولية

هذه الأسلحة لا تستخدم في الفضاء. بل هي مصممة للدفاع عن النفس ضد الحيوانات البرية بعد الهبوط على الأرض. ولا يتم تخزين السلاح على محطة الفضاء الدولية نفسها، بل داخل المركبة.