موسكو: مشاكل فنزويلا يجب حلها دون تدخل دول ثالثة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن جميع المشاكل في فنزويلا يجب أن تحل دون تدخل دول أخرى، مشيراً إلى أن السلطة الحالية تظهر المرونة، ولكن الوضع يتطلب مرونة من طرف المعارضة أيضاً.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الرئيس الفنزويلي تكلم مرارا عن إمكانية وضرورة مثل هذا الحوار، لذلك هناك مرونة كافية ظاهرة من طرف السلطات الفنزويلية. وبالطبع، نحتاج معاملة بالمثل من المعارضة. لكن الشيء الرئيسي أن جميع المشاكل في فنزويلا يجب أن تحل دون تدخل دول ثالثة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الأمس، خلال لقائه نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو في موسكو، أن بلاده تدعم السلطات الشرعية في فنزويلا وترحب بالحوار مع المعارضة.

ويذكر في هذا السياق، أن الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بدأت بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية بفنزويلا في 21 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن رئيس الجمعية الوطنية، خوان غايدو، نفسه بشكل غير قانوني رئيسا مؤقتا للدولة، ليحصل على اعتراف من قبل عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وعددا من الدول الأخرى، مادورو كرئيس شرعي وحيد للبلاد.