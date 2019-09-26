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    ضفة نهر موسكو في مساء دافئ في موسكو، 11 سبتمبر 2019

    رئيس منظمة "إنتوساي" لـ"سبوتنيك": نشعر بمشاركة دول الشرق الأوسط

    © AFP 2019 / Alexander Nemenov
    روسيا
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    أقامت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة مؤتمرها العام، وتولت فيه روسيا الرئاسة لمدة ثلاث سنوات، على أن يكون رئيسها ممثل غرفة المحاسبة المالية في روسيا أليكسي كودرين.

    وفي مقابلة حصرية لـ"سبوتنيك" مع كودرين، رد الأخير على نشاط الدول العربية والشرق أوسطية، قائلا:"بالطبع ، نشعر بمشاركة دول الشرق الأوسط في هذا المنتدى وعملهم في اللجان وذلك واضحا من خلال ألية تطوير القرارات".

    وأضاف قائلا: "تلقينا من جميع البلدان تقريبا تعليقا على مسودة التقارير والوثائق الختامية لإعلان موسكو وسنقوم بالاتصال بجميع البلدان للمصادقة، كما يجري العمل في المجالات الأخرى".

    وأشار كودرين أن الرئيس الروسي دعا إلى إنشاء بنك معلومات للمنظمة واعتبر أن هذا الاقتراح يتم البحث به حاليا.

    وتابع كودرين، قائلا: "بنوك البيانات هي لأفضل إدارة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبالطبع هذا النموذج يتم تطبيقه في الرعاية الصحية أو في التعليم أو في التنظيم في مختلف المجالات".

    وأضاف: "أعتقد أنه سيتم تشكيلها من قبل الحكومة الروسية وتقديمها للجميع في شكل اقتراح. سيتم تشكيل متطلبات هذه الممارسات بحيث تقع في بنك البيانات". 

    ومن جهته قال رئيس الوفد العماني، رئيس مكتب الرقابة المالية والإدارة العامة، الشيخ ناصر بن هلال المعولي لوكالة سبوتنيك: "بالنسبة لجهاز المراقبة لدينا فهذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات والممارسات مع منظمات الرقابة العالمية الرائدة".

    وأضاف المعولي، قائلا: "نأمل أن نتعلم الكثير هنا من أجل أنفسنا فهذه المنظمات أصبحت رائدة في عملها وهي مستقلة".

    وفي السياق نفسه قال رئيس وكالة الاتصالات الفيدرالية، أوليغ دوخوفنيتسكي، لسبوتنيك: "مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" كان ضخما وستتولى روسيا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة رئاسة هذا المؤتمر".

    وأضاف أوليغ، قائلا: "لم نتمكن من البقاء بعيدا عن هذا الحدث. لذلك قمنا بإصدار طابع بريدي وسيتم توزيعه عالميا".

    يذكر أن مؤتمر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) يعقد كل ثلاث سنوات.

    الكلمات الدلالية:
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