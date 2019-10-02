قانون الجنسية الروسية الجديد يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون الجنسية الروسية الجديد حيز التنفيذ بدأ من اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتيح منح الجنسية الروسية لعدد من الأشخاص الذين يشملهم القانون الجديد.

ينص القانون الجديد على تقليص مدة الخدمة المطلوبة للاختصاصيين الأجانب والحاصلين على مؤهل تعليمي عال من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد في نهاية شهر يونيو/حزيران من هذا العام، مشروع قانون يقضي بتخفيض المدة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية ويمتلكون هذه المؤهلات.

ويتضمن العمل لأصحاب هذه المهن بحسب المهنة، بالإضافة لشهادة تعليم عال، على أن تكون هذه المهنة ضمن قائمة المهن التي أعلنتها وزارة العمل والتي تضم 74 مهنة.

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقّع على هذا القانون في 3 يوليو/تموز من هذا العام.

وتتضمن قائمة المهن بشكل خاص العاملين في مجالات التخصص الطبي والهندسي والخبراء.