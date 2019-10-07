بوتين يتنزه مع شويغو في غابات سيبيريا ويجمع الفطر ويتسلق الجبال...فيديو

تنزه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سيبيريا بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو، ويظهر الفيديو الذي تم نشره كيف يتسلقان الجبال سيراً على الأقدام ويرقبان الطبيعة في الخريف، وكذلك يجمعان الفطر.

ويظهر في الفيديو شويغو وهو يمشي في الغابة يقتلع شجيرة لونجونبيري. وبوتين يمازحه ويقول إن الوزير سيزرع هذه الشجيرة في مزرعته، ولكن شويغو أجاب أن النبتة هذه تحتاج إلى مناخ آخر.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن بوتين كان في التايغا (غابات سيبيريا) قبل وقت قصير من عيد ميلاده.

سأل مشارك آخر في النزهة عما إذا كان من الممكن جعل الهواء في موسكو نظيفًا كما في التايغا. فقال شويغو: "هذا السؤال ليس لي، إنه للرئيس". أجاب بوتين: "يجب أن نسعى جاهدين، على أي حال".

وكان قد أعلن المتحدث بيسكوف، يوم الجمعة الماضية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحتفل بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء، وأنه سيقضي هذا اليوم في الهواء الطلق.

ويشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويبلغ عمره 67 سنة.

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.