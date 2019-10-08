روسيا وتركيا توقعان اتفاقية حول التعامل بالعملات الوطنية

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت مع وزارة الخزانة والمالية التركية، اتفاقية حول التسويات والمدفوعات بالعملات الوطنية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة "تم توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن الحسابات والمدفوعات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين المصارف وكذلك ضمان المدفوعات دون انقطاع بين الكيانات التجارية في روسيا وتركيا".

وأضاف البيان بأن "توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة لمواصلة توسيع وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة بين روسيا وتركيا".

ومن الجانب الروسي، وقع الاتفاقية النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، ومن الجانب التركي، وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق.

وذكرت الوزارة أن الهدف الرئيسي من إعداد الوثيقة هو الزيادة والتحول التدريجي إلى استخدام العملات الوطنية (الروبل والليرة) في التسويات بين البلدين، وإنشاء البنية التحتية المناسبة للسوق المالي وزيادة جاذبية العملة الوطنية للشركات لزيادة مستوى السيولة، وستقوم الجهات المصدرة الروسية والتركية بتطوير أدوات لإصدار سندات الدين في أسواق البلدين.