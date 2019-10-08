روسيا والأرجنتين توقعان بروتوكول تعاون في مجال الفضاء

وقعت روسيا والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون حكومي ثنائي مشترك في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه للأغراض السلمية.

بوينوس آيرس - سبوتنيك . قال نائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ميخائيل خايلوف في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك": من حيث المبدأ، تم تنظيم الاتفاق بحيث يشمل جميع مجالات الأنشطة الفضائية.

وأوضح خايلوف أن هذا البروتوكول، ينص بشكل خاص على العمل في مجال الملاحة الفضائية، والاستشعار عن بعد للأرض، والبحث العلمي، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، وكذلك استكشاف الفضاء المأهول.

وأشار خايلوف إلى أن هذه الوثيقة تخلق الإطار التشريعي للتعاون المشترك بين روسيا والأرجنتين في هذا المجال.

يشار إلى أنه قبل توقيع هذا البروتوكول، كان هناك اتفاق بين الدولتين وقع إبان الحقبة السوفيتية.