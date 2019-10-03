بعد قضائه 8 أيام في الفضاء...الكشف عن حالة هزاع المنصوري الصحية

كشف سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء عن الحالة الصحية لهزاع المنصوري بعد قضائه 8 أيام في الفضاء.

أكد المري أن "هزاع المنصوري بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله إلى الأرض بعد ثمانية أيام قضاها على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف المري أن "معنويات هزاع مرتفعة للغاية ويتطلع إلى العودة إلى أرض الوطن قريبا".

أكد سالم المري، مدير #برنامج_الإمارات_لرواد_الفضاء، أن #هزاع_المنصوري بصحة ممتازة بحسب الفريق الطبي الذي فحصه بعد وقت قليل من وصوله إلى #الأرض بعد ثمانية أيام قضاها على متن #محطة_الفضاء_الدولية. كما أكد المري أن معنويات هزاع مرتفعة للغاية ويتطلع إلى العودة إلى أرض الوطن قريباً. pic.twitter.com/6bG8LuiSda — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) October 3, 2019

وبارك المري لهزاع قائلا أن "المهمة اكتملت، ولا أستبعد صعود أول إماراتية إلى الفضاء في المستقبل".

وأصبح المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد عن 14 عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، بمركز "يوري غاغارين" في مدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الإمارات وروسيا قد وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.