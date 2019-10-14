روسيا والسعودية توحدان الجهود لتطوير الذكاء الاصطناعي

اتفق صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومعهد موسكو الحكومي للفيزياء والتكنولوجيا والمركز الوطني لتقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية على التطوير المشترك في مجال التكنولوجيا الفائقة للذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الإعلان في أثناء الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض.

قال كيريل دميتريف، المدير العام لصندوق الاستثمار الروسي المباشر: "تعتبر روسيا تطوير الذكاء الاصطناعي أحد المجالات الرئيسية لاستراتيجية التطوير التكنولوجي. يسعدنا أن شركاء المملكة العربية السعودية يشاركوننا اهتمامنا بهذا المجال، إلى جانب المركز الوطني لتقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وزملاؤنا من معهد موسكو الحكومي للفيزياء والتكنولوجيا، نتوقع إيجاد فرص جديدة لدعم تطوير الذكاء الاصطناعى في بلادنا، وتعزيز التبادل التكنولوجي والقدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية".

وقال عمار العنزي مدير المركز الوطني لتقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية "يسعى العلماء والباحثون في المركز الوطني لتقنية الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مركز الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى شغل مناصب مرموقة في البحوث بمجال الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات جديدة من أجل التنمية المستدامة. المركز الوطني للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، ومعهد موسكو الحكومي للفيزياء والتكنولوجيا، يتشاركون لتحديد الأهداف والأولويات، وهذه فرصة لتوسيع إطار المعرفة الأساسية بشكل مشترك، مما يفتح الطريق أمام التكنولوجيات الجديدة، يسرنا التعاون في مجالات مختلفة من الذكاء الاصطناعى، وتبادل الموارد والخبرات، يتمتع المركز الوطني بخبرة واسعة في تطبيق التقنيات المبتكرة، وتمنح شراكتنا قوة دفع أكثر وقوة لفتح قطاعات جديدة لصالح جميع المشاركين".

قال لوران هاكوبيان، المدير التنفيذي لمركز أبحاث الإلكترونيات الضوئية والتكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي: "نحن نعتقد أن شراكات البحث والتطوير بين المصنعين والعلماء هي المفتاح لتمويل المشاريع بنجاح وتطوير منتجات جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. إنه لشرف كبير لي أن أشارك في المناقشات مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في المملكة العربية السعودية".

وهذا هو أول اتفاق تعاون في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر وشريك أجنبي، وتهدف الوثيقة إلى البحث المشترك عن فرص ومشاريع استثمارية جذابة في واحدة من أكثر المجالات الواعدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.