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    ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين خلال التصويت على قرار فرض حظر جوي في ليبيا (تشوركين يمتنع)، نيويورك، 11 مارس/ آذار 2011

    كوزمين: الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

    © AP Photo / Jason DeCrow
    روسيا
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    أعلن نائب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية ميغيل دي سيربا سواريس، أكد خلال اجتماع أن الولايات المتحدة الأميركية انتهكت التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين.

    موسكو – سبوتنيك. وقال النائب: "لقد أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في بيانه، أن الدولة المضيفة (أمريكا) انتهكت التزاماتها بعدم إصدار تأشيرات، ومنع وصول دبلوماسينا إلى الولايات المتحدة، اقترحنا نشر هذا البيان".

    ضفة نهر موسكو في مساء دافئ في موسكو، 11 سبتمبر 2019
    © AFP 2019 / Alexander Nemenov
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    وأضاف كوزمين: "تؤكد الولايات المتحدة أنها تبذل قصارى جهدها في النظر في قضية منح التأشيرات، وأنها تتلقى عددا كبيرا من الطلبات، وأنها لا تعلق على الحالات الفردية لإصدار التأشيرات، وأنه في الحالات التي لا يتم إصدار التأشيرات فيها، لا يتم إصدارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهي حجة سخيفة للغاية".

    وأفاد كوزمين: "هذه الحجة تبدو سخيفة لكن تعتبر الحجة القانونية الوحيدة، ونحن نعتبرها ذريعة فقط. هذه ليست حجة حقيقية".

    وفي سبتمبر/ أيلول رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول لعشرة من أعضاء وفد روسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت موسكو، "إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية".

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, التأشيرات الأمريكية, إصدار التأشيرات
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