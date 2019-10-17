نحو 8 آلاف مسلح يتمركزون في المناطق الحدودية لأفغانستان وطاجيكستان

أعلن رئيس الهيئة التنسيقية لمجلس قيادة قوات حرس الحدود لرابطة الدول المستقلة، ألكسندر مانيلوف، اليوم الخميس، أن نحو 8 آلاف من مسلحي "طالبان" وأعضاء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) يتمركزون في المناطق الحدودية لأفغانستان وطاجيكستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال مانيلوف للصحفيين، عقب اجتماع للمجلس في مينسك، "الوضع الأكثر صعوبة، وفقا لرؤساء الأجهزة الحدودية يتطور اليوم على الحدود الطاجيكية الأفغانية. لقد وصل عدد كبير من مسلحي طالبان وممثلو تنظيم "داعش" الإرهابي مؤخرا إلى هناك، بحسب تقديراتنا، يتمركز نحو 8 آلاف مسلح هناك، ممن وصلوا من مناطق العمليات العسكرية في سوريا والعراق ومناطق أخرى".

وأضاف مانيلوف بأن "الأكثرية من هؤلاء، هم مهاجرون من مناطق القوقاز والقارة الأفريقية- ممثلون من جنسيات مختلفة".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، في وقت سابق، بأن الوضع في مناطق أفغانستان الحدودية مع طاجيكستان ينذر بالخطر، فيما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) يعزز مواقعه في أفغانستان لاستخدام هذه البلاد كجسر للتوسع في المنطقة.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان" من جهة أخرى، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.