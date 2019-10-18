بالفيديو... لحظة فقس طائر من فصيلة الصقور التي أهداه بوتين للملك سلمان

نشرت وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية، مقطع فيديو يظهر لحظة فقس طائر من فصيلة الصقور النادرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في نص بيان الوزارة أن هذه الصقور تمتلك أفضل الجينات وشهادات الميلاد بالإضافة إلى شهادات "سايتس" أو معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض. ووفقا للوزارة تتم تربية هذا النوع من الصقور من قبل علماء مركز الصقور الروسي كامتشاتكا .

وكان بويتن قد أهدى صقرا أبيض نادرا من نوع "كامتشاتكا"، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على هامش زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارته للسعودية.

يذكر أن الصقر الذي أهداه بوتين إلى الملك سلمان بن عبد العزيز أحد أندر صقور العالم، ويحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة في "كاماتشاتكا" وهي أحد أقاليم روسيا الاتحادية.