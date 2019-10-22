زاخاروفا تعلق على تصريح زوكربيرغ حول "التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حول محاولة كل من روسيا وإيران والصين "التدخل" في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك:" هذه هي الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها رخيصة ومزعجة".

وأعلنت إدارة فيسبوك، يوم أمس الاثنين، عن حجب بعض الحسابات الإيرانية والروسية كجزء من مكافحة التأثير الأجنبي على الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، موضحة أن الصفحات المجمدة تحتوي على رسائل حول الانتخابات والسياسيين، والتناقضات العرقية.

في وقت سابق، أعرب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، عن ثقته بأن "الكرت الروسي" سيستخدم لا محالة في الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية، معتبرا أن ذلك لن يخدم مستخدميه سياسيا.

وفي نيسان / أبريل الماضي، نشر تقرير المدعي العام الأمريكي السابق روبرت مولر حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، والتي خلص فيها إلى عدم وجود أي دليل على قيام تعاون بين فريق حملة دونالد ترامب الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "تبرئة كاملة" لترامب.