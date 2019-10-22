محادثات بوتين وأردوغان في سوتشي مستمرة منذ 5 ساعات

تتواصل المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، منذ 5 ساعات في مقر الرئيس الروسي في سوتشي. وذلك بحسب ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".

سوتشي - سبوتنيك. وبدأ الاجتماع في الساعة 13:27 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، بأنه من المتوقع أن تكون المحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي شاملة ومعقدة وبطيئة ، وأمامهم "الكثير من المواضيع للمناقشة".

ويتصدر المحادثات الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية تنفذها أنقرة في شمال شرق سوريا واتفاقات تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن أنقرة ترغب في تعزيز تعاونها الوثيق مع روسيا، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال زيارتـه إلى روسيا، اليوم الثلاثاء، مواضيع متعلقة بالوضع في شمال شرق سوريا واللجنة الدستورية السورية.