بوتين: الوضع على الأرض يجب ألا يمنع إطلاق اللجنة الدستورية السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، إن الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

وقال بوتين للصحفيين عقب الاجتماع :"خلال المحادثات ناقشنا مع الرئيس الترك مزيدا من الخطوات لدفع العملية السياسية السلمية في سوريا، والتي سيقودها السوريون أنفسهم ، بمساعدة الأمم المتحدة ، في إطار اللجنة الدستورية". مشيرا إلى أن الدول الضامنة لعميلة أستانا تعمل بجد على إنشائها في الآونة الأخيرة.

وأضاف بقوله : "نحن ننطلق من حقيقة أن الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة في الأسبوع المقبل - 29-30 أكتوبر في جنيف والذي طال انتظاره".

وتصدرت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر الرئيس الروسي في سوتشي والتي استمرت لخمس ساعات متواصلة الوضع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار العملية العسكرية تنفذها أنقرة في شمال شرق سوريا واتفاقات تركيا والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة.