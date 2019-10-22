يسكوف: الأسد يبلغ بوتين استعداد حرس الحدود السوري تسيير دوريات مشتركة على الحدود مع الشرطة الروسية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد حرس الحدود السوري للقيام بدوريات مشتركة على الحدود مع الشرطة العسكرية الروسية