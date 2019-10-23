شركة السكك الحديدية الروسية تدرس المشاركة في إنشاء خطوط في مصر

قالت الشركة الروسية في بيان نقلا عن وثيقة موقعة إن السكك الحديدية الروسية ستدرس إمكانية المشاركة في بناء عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، وتركيب أنظمة الإنذار وإنشاء مركز إرسال واحد.

وقع البروتوكول اليوم الأربعاء في سوتشي في إطار المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي أوليغ بيلوزيروف، المدير العام للسكك الحديدية الروسية، وأشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الوطنية المصرية.

وفقاً للوثيقة، يعتزم الطرفان دراسة إمكانات التعاون في مشاريع مشتركة محتملة مثل إنشاء خط مناشى الجديد في 6 أكتوبر/تشرين الأول، و وكذلك تركيب أنظمة الإنذار الحديثة والمركزية. بالإضافة إلى ذلك، سينظر الطرفان في إمكانية التعاون في إنشاء مركز إرسال واحد لاحتياجات السكك الحديدية القومية المصرية.

يتبع...