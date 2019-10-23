دبلوماسي مصري سابق: ملفات مهمة سيناقشها الزعماء الأفارقة في قمة روسيا

قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الأفريقية، السفير وائل نصر، إن "الوقت حان لروسيا لوضع أقدامها في أفريقيا".

وأضاف نصر في تصرحات لراديو سبوتنيك أن "الوقت ملائم لروسيا لأن الساحة تركت لأمريكا وأوروبا في الفترة الماضية لكي تتحرك فيها وحيدة".

وأشار السفير المصري، إلى أن "هناك ملفات مهمة ستكون على مائدة الحوار ومنها ملفات التنمية الطرق ونقل البضائع عن طريق الموانئ وضعف البنية الأساسية لذلك تستطيع روسيا دخول الساحة الأفريقية بسهولة فهي لم تستعمر أو تستنزف ثروات أفريقيا كما فعل الآخرون".

وشدد على أن "هناك ملف مهم سيناقش في القمة وهو النهوض بالصحة العامة والتعليم في أفريقيا"، موضحا أن "ملف الصناعة ملف رئيسي لأن روسيا يمكن أن يكون لها دور في دفع الصناعات الثقيلة وخاصة مفاعل الضبعة".

وأشار نصر إلى أن "أكثر من 43 رئيسا أفريقيا هناك يطالبون بدور روسي في الفترة القادمة".

وانطلقت في سوتشي الروسية القمة الروسية الأفريقية ومنتدى "روسيا - أفريقيا" الاقتصادي، بإشراف الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يحضر فعاليات القمة زعماء 43 دولة أفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء، بالإضافة إلى قادة عدد من المنظمات الإفريقية الإقليمية.