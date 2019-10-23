السيسي: ندعو المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على التنمية

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، إن "أفريقيا مقبلة على مرحلة تشهد تطورا اقتصاديا لتصبح مقصدا لاهتمام الشركاء الدوليين"، مؤكدا وضع موضوع البنية التحتية في طليعة العمل الإفريقي المشترك.

وأضاف أن التعاون مع الدول الإفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة، داعيا المؤسسات الروسية والدولية للاستثمار في إفريقيا والعمل على تعزيز التنمية.

يتبع...