روسيا مستعدة لتسهيل عقد مفاوضات حول انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري

أعلنت الخارجية الروسية، بتصريح لنائب وزير خارجيتها استعدادها تسهيل عقد مفاوضات بين دمشق والأكراد لتسهيل انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا مستعدة لتسهيل عقد مفاوضات بين دمشق والأكراد حول انضمام "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الجيش السوري.

أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، في الأول من الشهر الجاري، أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا على استعداد للانضمام إلى الجيش السوري، لكنهم يرغبون في إعادة هيكلته أولا.

وقالت إلهام أحمد لوكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد للانضمام إلى الجيش السوري ولكن بعد إعادة هيكلته وتغييره. إذا اتفقنا مع الحكومة السورية بشأن إدارة المنطقة، فعندئذ نعم، سنكون مستعدين للانضمام إلى الجيش السوري".

وشددت إلهام أحمد على أن ذلك "لن يحدث في خلال ساعة من الزمن" حيث ينبغي عقد مفاوضات مع دمشق أولا.

وتابعت إلهام أحمد: "لقد أصدرت وزارة الدفاع بياناً خاطبتنا فيه كالمجرمين. إذا كان لديكم مشكلة مع الجيش السوري انضموا إلينا، وسنقوم بحلها من أجلكم، هذا ما حدث"، وأضافت: لذلك، فإن قوات قسد قالت "لا". يجب أن نجلس سوياً ونتفق على كيفية دمجنا مع بعضنا البعض، وليس على طريقة "انضموا إلينا"، كما لو كنا هاربين".

وكانت وزارة الدفاع السورية، دعت في بيان لها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية، يوم الأربعاء الماضي، أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة بقسد إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".