سفير جنوب السودان: روسيا تتابع وتدعم عملية السلام لكن لا تلعب دورا مباشرا

قال سفير جنوب السودان لدى روسيا، تشول تونغ ماياي جانغ، إن روسيا لا تلعب دورا مباشرا في عملية السلام بجنوب السودان، لكن تتابعها وتدعمها.

موسكو- سبوتنيك وذكر السفير، في حديث لوكالة "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال فيما إذا كان لروسيا دور في عملية التسوية بجنوب السودان، "لا، روسيا لا تعلب دورا مباشرا في عملية السلام بجنوب السودان، ولكن بالطبع تتابعها وتدعم كل عمليات السلام".

وأوضح جانغ: "نائب وزير خارجية جنوب السودان والمبعوث الأممي أكدا على استعداد روسيا للمساعدة في جلب الطرفان إلى الحوار، أي أن روسيا على استعداد لأن تلعب أي دور في حال تمت دعوتها".

وتابع إن بلاده "ستفعل ما يمكن للحصول على الموارد لتنفيذ الاتفاق [ تشكيل حكومة وحدة وطنية] وأنها لا تزال هناك مناشدة للمجتمع الدولي للحضور والمساعدة".

وأعلن جانغ أن وزيرة خارجية بلاده ستزور روسيا في الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني القادم.

وقال السفير "من المرجح أن وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، ستزور روسيا في الأسبوع الثالث من يناير".

وتابع "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس بلاده، خلال قمة روسيا أفريقيا إلى زيارة روسيا، وعلى الأرجح سيزور رئيس جنوب السودان روسيا في الربع الأول من العام القادم".