احذروا الارتفاع... جسر يصطاد الشاحنات في سان بطرسبورغ

علقت الحافلة التي كانت تتبع السيارة الشاحنة اليوم الأربعاء تحت جسر على الضفة اليسرى لنهر كوزمينكي في مدينة سان بطرسبورغ، الذي يسمى "جسر الغباء"، حيث تعلق السيارات بشكل متكرر.

وذكرت الصفحة الرسمية للجسر على "تويتر" أن حافلة وسيارة شحن علقتا تحت "جسر الغباء" في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.

К Газельке пристроился рядом автобус. Он решил стать 174м!

Фото от канала Мегаполис в ТГ pic.twitter.com/n1j1T8aPcX — Мост глупости (@FoolsBridge) November 13, 2019

​وتم بناء الجسر على الجهة اليسرى لنهر كوزمينكي عند تقاطع شارع سوفيسكا وشارع لينسوفيتوفسكوي في عام 2009 وبدأ تشغيله في عام 2014.

وبسبب حدوث الكثير من الحوادث مع الشاحنات التي لا تتناسب مع ممر الجسر، أطلق على الجسر اسم "جسر الغباء".

في فصل الصيف ، علقت 150 شاحنة تحت الجسر. بعد ذلك ، قامت السلطات المدينة ومؤسسة "Mostotrest" بتركيب لوحات معلومات إضافية أمام الجسر حول الأبعاد المسموح بها للسيارات المارة والمحددات، بالإضافة إلى علامات عاكسة مطبقة وعليها دلائل السرعة.