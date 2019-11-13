احذروا الارتفاع... جسر يصطاد الشاحنات في سان بطرسبورغ

وذكرت الصفحة الرسمية للجسر على "تويتر" أن حافلة وسيارة شحن علقتا تحت "جسر الغباء" في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا.
К Газельке пристроился рядом автобус. Он решил стать 174м!— Мост глупости (@FoolsBridge) November 13, 2019
Фото от канала Мегаполис в ТГ pic.twitter.com/n1j1T8aPcX
وتم بناء الجسر على الجهة اليسرى لنهر كوزمينكي عند تقاطع شارع سوفيسكا وشارع لينسوفيتوفسكوي في عام 2009 وبدأ تشغيله في عام 2014.
وبسبب حدوث الكثير من الحوادث مع الشاحنات التي لا تتناسب مع ممر الجسر، أطلق على الجسر اسم "جسر الغباء".
في فصل الصيف ، علقت 150 شاحنة تحت الجسر. بعد ذلك ، قامت السلطات المدينة ومؤسسة "Mostotrest" بتركيب لوحات معلومات إضافية أمام الجسر حول الأبعاد المسموح بها للسيارات المارة والمحددات، بالإضافة إلى علامات عاكسة مطبقة وعليها دلائل السرعة.
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