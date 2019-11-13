الروس ينفقون مليارات الروبلات في يوم التسوق العالمي على موقع "علي إكسبريس"

أعلن موقع التجارة الإلكتروني "علي إكسبريس"، اليوم الأربعاء، أن المشتريات الروسية في "اليوم العالمي للتسوق" بلغت على الموقع 17.2 مليار روبل (نحو 267 مليون دولار).

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للموقع لقسم روسيا: "خلال يومين، قام 5 ملايين روسي بأكثر من 30 مليون عملية شراء بقيمة 17.2 مليار روبل على "علي إكسبريس" فرع روسيا، أي حوالي 350 مليون روبل [حوالي 5.4 مليون دولار] في المتوسط، في كل ساعة، بينما تجاوز في ساعات الذروة مليار روبل [حوالي 15.5 مليون دولار]".

يذكر أن اليوم العالمي للتسوق امتد خلال الفترة من 11 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وتم عقده للمرة السادسة في روسيا هذا العام.

نصيب البائعين الروس

وأشار البيان إلى أن أكثر من 15 في المئة من المبيعات كانت من نصيب البائعين الروس، وارتفع إجمالي عدد البضائع التي تباع من قبل الشركات المصنعة والمتاجر الروسية 17 مرة مقارنة مع بيع العام الماضي.

يشار إلى أنه أكثر من 150 ألف بائع من جميع أنحاء العالم شاركوا في عملية البيع على موقع "علي إكسبريس" قسم روسيا. وكانت الفئات الأكثر شعبية: الملابس والسلع المنزلية، والإلكترونيات، وسلع الأطفال.