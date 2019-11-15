الخارجية الروسية تدرس إمكانية التبادل الثلاثي بشأن قضية الجاسوس النرويجي

أعلن مدير الإدارة الثانية لأوروبا بالخارجية الروسية، سيرغي بيلاييف، اليوم الجمعة، أن موسكو تدرس إمكانيه التبادل الثلاثي في قضية المدان في روسيا بالتجسس النرويجي فرودي بيرغ من منظور العفو.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيلاييف لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، أعتقد أن مسألة العفو سينظر فيها على سبيل الرأفة. كم عدد الخيارات الأخرى التي يمكن أن توجد؟ أنا على الأقل لا أعرف".

وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الجاسوس النرويجي فوردي بيرغ المسجون في روسيا توجه بالتماس العفو من الرئيس فلاديمير بوتين، وأن الجهات المختصة تدرس هذا الطلب وفقا للقانون.

وحكم على النرويجي بيرغ، عقوبة السجن 14 عاما، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض عليه سنة 2017، وأدين بالتجسس في روسيا.

ووفقا للسلطات الروسية، قام بيرغ بالتجسس لصالح النرويج وبجمع معلومات عن الغواصات النووية الروسية، بعد أن استقطبته المخابرات النرويجية مقابل مبلغ مالي.