روسيا تساعد كوبا في إعادة إعمار السكك الحديدية

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي (الغرفة العليا في البرلمان الروسي)، فالينتينا ماتفيينكو، أن روسيا ستساعد في إعادة إعمار السكك الحديدية في كوبا.

وأشارت ماتفيينكو: لم يتم التصديق على الاتفاقية في كوبا بعد، وأضافت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي ريكاردو كابريساس سيراقب شخصيا أن تنفذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن. كما تمت الموافقة على خطة تمويل المشروع، والمفاوضات جارية بالفعل بين السكك الحديدية الروسية والسكك الحديدية الكوبية.

وقالت ماتفيينكو، تمت مناقشة المشروع وتوقيعه مع حكومة البلاد في لقاء رسمي، ووفقا لها، هذا سيغير نوعية البنية التحتية للنقل في كوبا. وأوضحت قائلة: "كما سيتم استبدال وسائل النقل، وسيتم زيادة سرعة القطارات".

ثم شددت ماتفيينكو، إن روسيا تعتزم اعتماد خطة طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع كوبا حتى عام 2030. وتخطط الدول للتعاون ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في مجال قطاع الصناعة والزراعة والصيدلة وكذلك التكنولوجيا الحيوية.

يذكر أنه، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وعد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بدعم كوبا. وقال إن روسيا ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجزيرة.