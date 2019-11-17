روسيا تساعد كوبا في إعادة إعمار السكك الحديدية

وأشارت ماتفيينكو: لم يتم التصديق على الاتفاقية في كوبا بعد، وأضافت أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الكوبي ريكاردو كابريساس سيراقب شخصيا أن تنفذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن. كما تمت الموافقة على خطة تمويل المشروع، والمفاوضات جارية بالفعل بين السكك الحديدية الروسية والسكك الحديدية الكوبية.
ثم شددت ماتفيينكو، إن روسيا تعتزم اعتماد خطة طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع كوبا حتى عام 2030. وتخطط الدول للتعاون ليس فقط في مجال الطاقة، ولكن أيضًا في مجال قطاع الصناعة والزراعة والصيدلة وكذلك التكنولوجيا الحيوية.
يذكر أنه، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وعد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بدعم كوبا. وقال إن روسيا ستواصل تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الجزيرة.
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