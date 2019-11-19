بيسكوف: الكرملين لن يعلق على جلسات استماع عزل ترامب

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الكرملين لن يعلق على جلسات استماع عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

موسكو – سبوتنيك. قال بيسكوف، إن الأمريكيين يمتلكهم في الوقت الحالي "رهاب الروس".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين لن يعلق على التصريحات المتعلقة بالعلاقات مع روسيا، التي تم الإدلاء بها خلال جلسات استماع عزل الرئيس دونالد ترامب ، هذا شأن داخلي للبلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نفضل عدم التدخل. تعلمون أن مشاعر رهاب الروس تتملك الأمريكيين قبل كل انتخابات إلكترونية... بالطبع، العالم كله يتابع ما يحدث هناك، بما في ذلك روسيا، لكننا لا نرغب في التعليق عليه. فليتعامل الأمريكيون أنفسهم مع هذا، إنه شأنهم الداخلي. نحن لم ولن نتدخل في شؤونهم الداخلية".

أعلن آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل، في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان شيف على "تويتر"، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، أن الشهود في الجلسات التي ستعقدها اللجنة الأسبوع المقبل، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قد تلقوا بالفعل طلبات استدعاء للإدلاء بشهاداتهم.

وتبدأ أولى الجلسات العلنية في التحقيق بشأن المساءلة، يوم الأربعاء، حيث يحقق الديمقراطيون في ما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا لاستهداف جو بايدن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي كل من ألكسندر فيندمان المسؤول بمجلس الأمن القومي، وجينيفر وليامز مساعدة مايك بنس نائب الرئيس، وكيرت فولكر المبعوث الأمريكي الخاص السابق لأوكرانيا، وتيم موريسون المسؤول بمجلس الأمن القومي، بشهاداتهم في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي اليوم التالي، سيدلي سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، ولورا كوبر نائب مساعد وزير الدفاع وديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية بشهاداتهم.

وستدلي فيونا هيل المسؤولة السابقة بمجلس الأمن القومي بشهادتها في 21 نوفمبر.