شركات القرم الروسية تشارك في مناقصة لتوريد روابط العبور ومفاتيح السكك الحديدية إلى سوريا

أعلن رئيس حكومة شبه جزيرة القرم، يوري غوتسانيوك، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة مصنع سكك كيرتش المتخصص في إنتاج روابط العبور ومفاتيح السكك الحديدية في مناقصة لتوريد منتجاته إلى سوريا.

سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال غوتسانيوك للصحفيين: "تم الإعلان عن مناقصة، وسنحاول ضمان فوز مصنع القرم بالمناقصة، وقدم مصنع سكك كيرتش المستندات [للمناقصة]"، دون تحديد حجم الطلب لتوريد المفاتيح إلى سوريا.

وأشار إلى أنه في الشهرين المقبلين سيتم إرسال شحنة من الحبوب تصل إلى 5 آلاف طن إلى سوريا من شبه جزيرة القرم.

وأعلن وزير الصناعة في شبه الجزيرة، أندريه فاسيوتا، في وقت سابق، أن شركات القرم ستشارك في مناقصات في سوريا لإعادة تأهيل السكك الحديدية، وكذلك توريد الحبوب والمنتجات النفطية.