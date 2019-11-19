ميدفيديف: المختصون الروس والبيلاروس سيعدون إصدارات خارطة طريق جديدة للتكامل بين البلدين

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن المتخصصين من روسيا وبيلاروسيا سيعدون نسخًا جديدة من خرائط الطريق للتكامل ، وأضاف أنه إذا لزم الأمر سيجتمع مرة أخرى مع نظيره البيلاروسي.

موسكو- سبوتنيك. وقال ميدفيديف بعد محادثات استمرت سبع ساعات مع نظيره البيلاروسي سيرغي روماس اليوم الثلاثاء "لقد اختلفنا على أن زملائنا سيعدون نسخًا جديدة من خرائط الطريق هذا الأسبوع ، حيث سيتم تلخيص نتائج عمل اليوم. وبالاستناد إلى إصدارات جديدة ، سنجري مباحثات أخرى على ما يبدو".

وأضاف ميدفيدف "الأشغال ستعقد على مستوى وزيري البلدين، ولكن إذا لزم الأمر، سنتصل برئيس وزراء بيلاروس عبر الهاتف أو سوف نجتمع مرة أخرى".

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه لا تزال هناك خلافات بشأن بعض القضايا بين الدول - بعضها ذو طبيعة فنية ، في حين أن البعض الآخر يحتاج إلى حل على مستوى رؤساء الدول، وقال "أؤكد أنه في مكان ما تكون الاختلافات المتبقية ذات طبيعة فنية بحتة ويمكن حلها من خلال العمل الدقيق والحريص الذي تقوم به حكوماتنا ، وفي مكان ما هذه القضايا حساسة للغاية والاختلافات في النهج التي يمكن حلها في شكل نقاش بين رئيسي الدولتين ، حسناً ، بالطبع ، بمشاركة حكومتي البلدين "

في شهرسبتمبر/أيلول الماضي ، قام رؤساء الوزراء بالتوقيع على مشروع برنامج العمل المشترك لتنفيذ معاهدة الدولة الاتحادية ، وبعد ذلك بدأت الحكومتان في تطوير 31 خريطة طريق.