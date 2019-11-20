الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عسكريا بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا

احتجز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف عسكريًا روسيًا يشتبه في قيامه بالتجسس لصالح أوكرانيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن: "في مدينة أكساي الواقعة في إقليم روستوف، تم اعتقال مواطن روسي للاشتباه في قيامه بالتجسس . وهو عضو في المنطقة العسكرية الجنوبية."

وأضاف البيان: "العسكري الذي كان يؤدي مهام في مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ، قام عن قصد بجمع معلومات عسكرية سرية تتعلق بالقوات المسلحة الروسية".

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن تسرب هذه البيانات يمكن أن يضر بالقدرة الدفاعية للبلاد.

وتم فتح قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي والتي تقضي ب"الخيانة العظمى".