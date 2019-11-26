موسكو: يجب احترام سيادة العراق عند مكافحة الإرهاب في البلاد

أعلن نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعو إلى احترام سيادة العراق خلال عمليات مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كوزمين، باجتماع في الأمم المتحدة، بأن "الدور الرئيسي في هذه العملية، بطبيعة الحال، يتمثل في الشعب العراقي والحكومة، ونحن مهتمون بالقضاء على تهديد "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والإرهاب بشكل عام "، مؤكدا أن روسيا تؤيد تعزيز الاستقرار والأمن في العراق.

وأضاف كوزمين "وفي الوقت نفسه، ننطلق من ضرورة أن يحترم جميع من يقومون بمكافحة الإرهاب في العراق، سيادة هذه الدولة وأن ينسقوا أعمالهم مع سلطات العراق".

وأشار نائب الممثل الروسي إلى أن "روسيا ستواصل عمليا دعم جهود القيادة العراقية لمحاربة الإرهاب وضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي عملياتها في العراق منذ آب/أغسطس 2014.

ورغم هزيمة التنظيم عسكريا والقضاء على خلافته المزعومة في سوريا والعراق، إلا أنه لم يتم القضاء عليه تماما ولا يزال خطره قائما.