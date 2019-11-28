روسيا ترصد 15 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 15 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي خرقين.

موسكو-سبوتنيك. قالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية: "إن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 15 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات: إدلب (6) وحلب (3) واللاذقية (3) وحماة (3)، بينما رصد الجانب التركي خرقين، وذلك في محافظتي: حلب (1) وحماة(1)".

كما قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 الساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما، إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى مدينة المالكية بريف الحسكة.

وإيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.925 طن إلى سكان قرية تل الغزال بريف الحسكة .

وبشكل عام تم تنفيذ 2258 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنس 3757.965 طن.