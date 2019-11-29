لافروف: الوئام بين الأديان يلعب دورا خاصا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن تعزيز الوئام بين الأديان يلعب دوراً خاصاً في ظل عدم الاستقرار العالمي اليوم.

أوفا - سبوتنيك. وقال لافروف، خلال رسالة ترحيبية وجهها إلى مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، تلاها نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف: "اليوم، عندما تبقى العلاقات الدولية محمومة، فإن تعزيز الوئام بين الأديان أمر مطلوب بشكل خاص في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي. روسيا، حيث يعيش ممثلو الديانات المختلفة في سلام ووئام على مدى قرون، مستعدة لمشاركة الشركاء الأجانب التجربة الإيجابية".

وأشار إلى أن روسيا تقدر التعاون المثمر مع منظمة التعاون الإسلامي، التي احتفلت بالذكرى الخمسين لتأسيسها هذا العام، من أجل إيجاد حلول فعالة للمشاكل الملحة في عصرنا.

وتستضيف مدينة أوفا الروسية، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر، اجتماعًا لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المكرسة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969. وتوحد في صفوفها 57 دولة. وتتمتع روسيا بصفة دولة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي.