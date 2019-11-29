بوتين يأمل أن يعزز منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" الثقة بين الدول

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بالمشاركين في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" المقامة في مدينة أوفا الروسية، معربا عن أمله بأن يعزز المنتدى الثقة بين الدول.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في برقية ترحيبية نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "يترتب عليكم التفكير في القضايا الحالية المتعلقة بتوسيع نطاق الحوار بين الأديان والحفاظ على السلام المدني والاستقرار الاجتماعي في ظروف التنوع الديني... آمل أن تقوموا بإجراء مناقشات بناءة وموضوعية وأن تساعد أفكاركم ومبادراتكم على تعزيز الثقة والتفاهم بين بلداننا وشعوبنا.

وقال بوتين إنه من الدلالات الرمزية أن يأتي هذا الاجتماع في الذكرى السنوية الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تتفاعل معها روسيا بنشاط وبنجاح في العديد من المجالات.

وأضاف: "نحن متحدون من خلال الالتزام بمبادئ نظام عالمي ديمقراطي عادل، والرغبة في ضمان سيادة القانون في الشؤون الدولية، وتعزيز الاستقرار والأمن في جميع القارات".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه من المهم أن تقوم روسيا وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي بتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات والتحديات العالمية وحل النزاعات الإقليمية وحل مختلف المشكلات الإنسانية.

وتستضيف مدينة أوفا الروسية، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر، اجتماعاً لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، المكرسة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969. وتوحد في صفوفها 57 دولة. وتتمتع روسيا بمركز الدولة المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.