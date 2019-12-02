تكلفة مشروع حاملة الطائرات الروسية الجديدة يصل إلى 6 مليارات دولار

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن مشروع تصميم وبناء حاملة طائرات قد يكلف موسكو ما بين 300 و 400 مليار روبل (نحو 6 مليارات دولار أمريكي).

موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "مشروع بناء حاملة الطائرات باهظ الثمن. ستتكلف الدورة الكاملة لإنشاء مثل هذه السفينة في مكان ما بين 300 إلى 400 مليار روبل، لم يتم تخصيص هذه الأموال في برنامج الدولة الحالي للتسلح".

وأضاف المصدر: "وحدة طاقة نووية وإزاحة تصل إلى 65- 70 ألف طن".

وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة هذه المشروع.

هذا وأعلنت مصادر في وقت سابق، أن روسيا تتطلع إلى بناء أول حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، وسيبدأ العمل في المشروع في عام 2023.

يعد بحث وتطوير حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية جزءًا من مشروع عسكري أكبر سينتهي في عام 2027.

الآن البحرية الروسية لديها حاملة طائرات واحدة، الطراد الثقيل غير النووي "الأدميرال كوزنيتسوف وهي الآن قيد الترميم.