مشاورات أمنية روسية صينية في بكين

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، اليوم الاثنين، عن مشاورات ثنائية روسية صينية في إطار آلية الأمن العام والعدالة والقانون والنظام، جرت اليوم، في بكين.

بكين-سبوتنيك. قال أنوشين للصحفيين: "ناقش الطرفان قضايا الحرب المشتركة ضد الإرهاب، وخاصة في مجال تمويل الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال، ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، والأنشطة المشتركة لضمان أمن النقل، بما في ذلك وفي إطار مشروع "حزام واحد - طريق واحد".

وأشار إلى أن المشاركين في المشاورات تبادلوا الخبرات في ضمان سلامة المنشآت الحيوية والنشاطات العامة الكبرى.

وأضاف أنوشين: "فيما يتعلق بموضوع أمن المعلومات، دار الحديث على وجه الخصوص، حول مكافحة هجمات القراصنة على منشآت البنية التحتية للمعلومات المهمة".

وترأس الوفد الروسي خلال المشاورات سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، والوفد الصيني، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية في الحزب، غو شينكون.

والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا مهما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.