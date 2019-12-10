بوتين يعلق على لقاء زيلينسكي مع القوميين

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اجتماع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع القوميين في جمهورية دونباس الشعبية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله: "رأينا كيف أجرى زيلينسكي نقاشا مع القوميين. ليس من الواضح من هو الأقوى هناك، وما الذي سيحدث ومن سيقود القوميين عندما سيدخلون منطقة الدونباس دون تقديم ضمانات للناس.

والتقى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس على هامش "قمة النورماندي".

وتناول لقاء بوتين وزيلينسكي مناقشة المشاكل بين روسيا وأوكرانيا التي ظهرت بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014.