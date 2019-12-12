الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني على خلفية طرد دبلوماسيين روس في بلاده

أعلن مصدر مطلع عن استدعاء السفير الالماني لدى روسيا، اليوم الخميس، إلى الخارجية الروسية لإحاطته علما بإجراءات رد موسكو على طرد دبلوماسيين روس من العاصمة الألمانية برلين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سيتم استدعاء السفير الألماني لإعلامه بإجراءات الرد على طرد الدبلوماسيين".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 أغسطس/آب، ودعتهما إلى مغادرة ألمانيا على الفور.

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استنكاره لقرار السلطات الألمانية، وقال إنه يجري العرف على عمل المثل، طرد دبلوماسيين ممن يمثلون البلد الذي طرد دبلوماسيي بلدكم.